قتلى وجرحى بقصف جوي استهدف مستشفى شمالي العراق

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة عدد من المدنيين بقصف جوي استهدف مستشفى في مدينة سنجار شمالي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم، "استهدف قصف جوي أحد المستشفيات، يُرجح أنه تركي ضمن منطقة سكنية في سنجار شمالي البلاد، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أمس الاثنين، مقتل 3 جنود أتراك وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة العمليات العسكرية التركية شمالي العراق حيث تم زرعها من قبل إرهابيين بمنطقة عملية "مخلب البرق" التي أطلقت في نيسان/ أبريل الماضي ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كان قد أعلن سابقا رفضه لتحركات حزب العمال الكردستاني داخل البلاد، كما جدد رفضه للعمليات العسكرية التركية ردا على التنظيم الذي تعتبره تركيا كيانا إرهابيا.

وقال الكاظمي، خلال لقاء مع عدد من القنوات المحلية، إن "تصرفات حزب العمال غير مقبولة وتهدد إقليم كردستان وتركيا".

وتؤكد أنقرة احترامها لوحدة الأراضي العراقية وسيادة العراق على حدوده، فيما تشير إلى أن عملياتها العسكرية في شمال العراق تستهدف تحييد الإرهابيين.

وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية عسكرية برية في منطقة متينا شمالي العراق ضد منظمة حزب العمال الكردستاني.