إسرائيل تجري تمرينا مفاجئا على الحدود اللبنانية

أجرى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تمرينا مفاجئا لاختبار جاهزيته، على الحدود الشمالية مع لبنان.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، جاء فيها: بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ للجيش الإسرائيلي لفحص جاهزية فرقة الجليل لأي حادث مفاجئ، وهي الفرقة التي تعمل على الحدود اللبنانية.

بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة الجليل (على الحدود اللبنانية) لحادث مفاجئ. يأتي التمرين في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان لفحص جاهزية قوات جيش الدفاع وتم التخطيط له في خطة التدريبات السنوية للعام 2021 حيث ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 17, 2021

وأوضح أدرعي أن التمرين يأتي في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان الإسرائيلي لفحص جاهزية قوات الجيش الدفاع، وهو تمرين تم التخطيط له في خطة التدريبات السنوية للعام 2021، حيث ستشهد منطقة الشمال مع لبنان وسرويا تحركات نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية.

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