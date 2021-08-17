أنور قرقاش: تصريحات حركة طالبان مشجعة

وصف مسؤول إماراتي بارز، اليوم الثلاثاء، تصريحات حركة طالبان بأنها "مشجعة"، بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابول في قبضة الحركة.

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في تغريدة على تويتر: "في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم، مشجعة".

وأضاف: "الدول لا تبنى بالانتقام ولكن من خلال العفو والحوار والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء". وتابع: "نأمل أن يطوي الأفغان صفحات المعاناة من أجل السلام والرخاء".

في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم، مشجعة، فالاوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر العفو، وعبر الحوار والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال

العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء، كما اشار. ونتمنى أن يطوي الافغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 17, 2021

​أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن بشكل عاجل.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، عن أملها في أن تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، بما يلبي آمال وتطلعات شعبه الشقيق، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أعلنت أمس الاثنين، تعليق الرحلات الجوية إلى أفغانستان بسبب الأحداث الراهنة.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.