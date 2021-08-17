حزب الله: استيراد المحروقات من إيران يحل مشكلة الكهرباء وسعر الصرف

قال حسن فضل الله، النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن استيراد المحروقات من إيران يحل مشكلة النفط والكهرباء وسعر صرف الليرة في بلاده.

وأفادت قناة "الجديدة" عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن فضل الله قال إن بلاده تشهد حالة من ترد واضح في القطاعات الخدمية، خاصة الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، مؤكدا أن "حزب الله" لا يصف الواقع الحالي في بلاده فحسب، ولكنه يقدم الحلول.

حسن فضل الله: استيراد مشتقات النفط من ايران يحل مشكلة النفط والكهرباء وسعر الصرفhttps://t.co/NS2XPOBfdg — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 17, 2021

جاءت تصريحات حسن فضل الله خلال كلمة له في حفل عاشورائي بحارة صيدا اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، والتي ذكر خلالها أن حزبه عرض من قبل استيراد المشتقات النفطية من إيران بالعملة اللبنانية، وهو ما يعتبره حلا ناجعا لمشكلة الشارع اللبناني في الوقت الراهن، وهو الحل الذي يمكنه وضع حلول نهائية لمشكلة سعر الصرف والنفط والكهرباء.

وأضاف النائب البرلماني حسن فضل الله، أن حزبه تصدى للأزمة الاجتماعية والاقتصادية في بلاده، وذلك عبر مؤسسات الدولة أو من خلال إمكاناته، بداية من تسهيل عملية تأليف الحكومة أولا، وبعدها على الحكومة وضع خطط قصيرة الأمد، ومعها خطط طويلة لكي تعالج الأسباب.

في المقابل، تشهد البلاد أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة التي ترفض هذا القرار من دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة الأزمة.

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