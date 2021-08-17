قفزة نوعية للاستثمار الأجنبي في مصر

أعلنت القاهرة عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 47.3 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأَولى من العام الجاري ليصل إلى 1.429 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبيّنت الحكومة المصرية في بيان رسمي أن تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير البترولية على مدار تلك الفترة، وهي الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021 في مصر، زادت 21.72 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.911 مليار دولار، حسب وكالة "رويترز".

ووفقاً للبيان فقد وصلت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار العام الماضي 970.5 مليون دولار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنك المركزي المصري في بيان، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزت في مايو إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام.

وبحسب البيان، فقد زادت 13 % في أول 11 شهر بالسنة المالية 2020-2021 إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.

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