نصر الله: الأمريكيون أخرجوا الكلاب البوليسية من أفغانستان ولم يخرجوا من تعامل معهم

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن الأمريكيين أخرجوا التجهيزات والكلاب البوليسية من أفغانستان، ولم يخرجوا من تعامل معهم.

جاء تصريح نصر الله في كلمة متلفزة بثتها قناة "المنار" اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، وتابعته قناة "الجديد"، أكد من خلالها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب قواته من أفغانستان لأنه لم يعد قادرا على الاحتمال، ورمى فشله على الرئيس الأفغاني أشرف غني.

#نصرالله: القوات الاميركية خرجت من أفغانستان بفشل وذلة وعار بنظر إعلامها والاعلام الدولي ومشاهد كابول متطابقة تماماً مع مشاهد سايغون في فيتنام — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 17, 2021

وذكر الأمين العام لـ"حزب الله" أن بايدن أراد حربا أهلية بين القوات الأفغانية وحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) يذهب الآلاف في مطاحنها.

وبان الرئيس الأمريكي قال إنه أنفق أكثر من تريليون دولار، ورغم ذلك خرج الجيش الأمريكي من أفغانستان "أذلاء فاشلين مهزومين".

#نصرالله: اتمنى من حلفاء أميركا أن يسمعوا ما قاله بايدن من أن "ليس من واجبنا أن تقاتل الولايات المتحدة بالنيابة عن أحد" — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 17, 2021

وشدد حسن نصر الله على أن ما يقوله بايدن عن الهزيمة والفشل الأمريكي في أفغانستان يجب أن يكون عبرة، فالولايات المتحدة ما زالت جاهلة وعديمة الفهم في المنطقة، وهي تكرر الأخطاء نفسها، متمنيا من حلفاء أمريكا سماع ما قاله بايدن من أنه

"ليس من واجبنا أن تقاتل الولايات المتحدة بالنيابة عن أحد".

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