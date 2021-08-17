تسجيل
20:26 GMT17 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لبنان محطة وقود

    احتجاجات وقطع طرق وغياب تشكيل الحكومة... هل دخل لبنان مرحلة الفوضى؟

    © AFP 2021 / JOSEPH EID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048736214_0:91:3072:1819_1200x675_80_0_0_4d1aae70c0c6846081c8738779331bb7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108171049871141-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89%D8%9F/

    في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية مع غياب تشكيل الحكومة، يعيش لبنان أيامًا صعبة وسط مخاوف من تفاقم الأزمة والدخول لمرحلة الانهيار الكامل.

    فوسط استمرار الاحتجاجات وقطع الطرق في العديد من المحافظات اللبنانية اعتراضًا على الأوضاع المعيشية، يؤكد مراقبون أن لبنان دخل بالفعل مرحلة الفوضى المتوحشة، بيد أن الحلول الإنقاذية باتت بعيدة وصعبة.

    انفجار عكار شمال لبنان
    © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
    طائرة تركية تنقل 4 مصابين من الجيش اللبناني بانفجار عكار إلى أنقرة للعلاج

    وباشر الجيش اللبناني عمليات دهم محطات الوقود في عدد من المناطق ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين.

    فوضى لبنانية

    منذ أيام، ويشهد لبنان احتجاجات قوية لا سيما بعد بيان المصرف المركزي برفع الدعم كليًا عن المحروقات، وقام محتجون بقطع الطرق في العديد من المناطق داخل العاصمة بيروت.

    ويندد المحتجون بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وانقطاع التيار الكهربائي، والأوضاع المعيشية المتردية، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بلدة التليل في عكار شمالي لبنان.

    وقال الصليب الأحمر اللبناني إن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود في عكار.

    خيارات الإنقاذ

    اعتبر ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، أن لبنان دخل بالفعل مرحلة الفوضى، التي تتسارع حركتها وتتوحش، من انفجار عكار إلى اشتباكات اليوم في منطقة الضاحية بين بعض العشائر والجيش، وسقوط قتلى يوميًا بسبب السعي لتأمين الحاجات الأساسية من البنزين والمازوت.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن: لبنان أمام احتمالين، الأول فرصة الإنقاذ والتي بدت عناصرها من خلال التفاهمات بين رئيس الجمهورية و"حزب الله" بتفويض الجيش للكشف عن المستودعات التي تخزن وتخفي مادة البنزين والمازوت، والتي خزنت فيها ملايين البراميل لبيعها في السوق السوداء، لجني الأرباح، وهؤلاء من المحسوبين على القوى السياسية والمنظومة في لبنان.

    ويرى عوض أن هناك فسحة أمل لا يزال لبنان بانتظارها، فقد يتمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومة من شأنها أن تضبط الفوضى والتوحش وتخفف من عبء الأزمة دون أن تعالجها، وذلك باتفاق بين مختلف الأطراف لإيصال البلاد للانتخابات النيابية وكل جهة تراهن أنها ستكون الفائزة بالأكثرية.

    وتابع: "يمكن أيضا تشكيل حكومة انتقالية بالتوافق بين حزب الله والجيش للتمكن من الأزمة، وكذلك يمكن أن يتحمل حزب الله والرئيس عون أعباء تشكيل الحكومة".

    ويعتقد المحلل اللبناني، أنه بعيدًا عن هذه الخيارات الإنقاذية لبنان يسابق الزمن، والفوضى مستمرة وقد تبلغ ذروتها بانهيار المؤسسة العسكرية وتوقف مؤسسات الدولة عن العمل بسبب نقص المشتقات البترولية، وانهيار القدرة الشرائية للعملة اللبنانية وتدني الرواتب للعسكريين والمدنيين.

    الوصول للفوضى

    بدوره اعتبر الناشط المدني اللبناني أسامة وهبي، أن لبنان وصل بالفعل إلى الفوضى، التي ستزداد مع مرور الوقت، حيث أصبحت الأوضاع المعيشة صعبة جدًا، ولم يعد من السهل الوصول للأساسيات من الخبز والبنزين والدواء والماء.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بات الجوع والعوز وفقدان الأمان يسيطر على لبنان، في ظل قوى أمنية عاجزة عن حماية المؤسسات وحماية المواطنين، حيث انتشر الفلتان الأمني وظهور السلاح، والاشتباكات وانتشار القتلى في الشوارع بشكل يومي، وأمام طوابير العيش والبنزين.

    احتجاجات بيروت بعد إعلان استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الحكومة اللبنانية، 29 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    مجلس الأمن المركزي يطالب الجيش اللبناني بتكثيف انتشاره لحماية للمواطنين والسلم الأهلي

    ويرى وهبي أن الوصول لهذه النتيجة كان متوقعًا، مع وجود طبقة سياسية فاسدة لا يهمها الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها الشعب اللبناني، ولا تنشغل إلا بتقاسم الحصص والحقائب، فبات هناك سقوط مدوي لكل مؤسات الدولة، العاجزة عن إيجاد أي حل، مع فقدان المواطنين للحد الأدنى من الاستقرار والأمان.

    وفيما يخص الموقف الدولي والعربي، اتهم الناشط اللبناني الدول العربية والأوروبية بالتقصير، حيث لم تفرض هذه الدول العقوبات اللازمة على السياسيين اللبنانيين، ولم يضغطوا عليهم بالشكل الكافي من أجل القيام بتشكيل الحكومة والإصلاحات المطلوبة.

    وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.

    وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.

    وتشهد البلاد أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة التي ترفض هذا القرار من دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة الأزمة.

    وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن الحوار مع الرئيس ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة كان "إيجابيا"، معربا عن أمله في أن تتشكل الحكومة قريبا.

    ويعاني لبنان العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي أدخلت البلاد في حالة من العجز، وأدت إلى تدهور الأوضاع وخروج الشعب إلى الشوارع احتجاجا على ما يحدث، مطالبين السلطات المعنية بالتراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها، خاصة بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات.

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة لحزب الله اجتازت الحدود من لبنان
    لبنان... ارتفاع ضحايا انفجار عكار إلى 22 قتيلا و79 جريحا
    الصليب الأحمر: 20 قتيلا على الأقل في انفجار صهريج للوقود شمالي لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفغان يتسلقون طائرة في مطار كابول
    انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    الحرب العالمية الثانية
    أبرز أحداث الحرب العالمية الثانية من 1939 حتى 1945
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك