السيطرة على حرائق القدس بعد عمليات إطفاء استمرت 52 ساعة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بنجاح السلطات الإسرائيلية في السيطرة على الحرائق التي اجتاحت مساحات كبيرة من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وحدة الإطفاء الإسرائيلية وبمشاركة دولية وفلسطينية نجحت في السيطرة على الحرائق التي اندلعت في جبال مدينة القدس المحتلة.

52 שעות אחרי תחילת פעולות הכיבוי בהרי ירושלים: הוכרזה שליטה מלאה על האשhttps://t.co/SgHw8pM9EA@GiladCohenJR @RubinsteinRoy pic.twitter.com/b1qjg7ykLM — ynet עדכוני (@ynetalerts) August 17, 2021

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه بعد جهود استمرت 52 ساعة كاملة، تمت السيطرة على كل الحرائق في مدينة القدس، في وقت تم إجلاء مئات العائلات من غربي المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث قضت الحرائق على 2500 هكتار من الأراضي، خاصة أشجار الصنوبر والأشجار الغابية في المدينة.

אחרי 52 שעות: הושגה שליטה מלאה על השרפה בהרי י-םhttps://t.co/j2uIEm14DP

צילום: ליאור כהן, רשות הטבע והגנים pic.twitter.com/RxiHGi52na — החדשות - N12 (@N12News) August 17, 2021

سبق أن وافقت إسرائيل على عرض السلطة الفلسطينية بالمساعدة في إخماد حرائق جبال مدينة القدس المحتلة، حيث شارك الدفاع المدني الفلسطيني بـ 4 فرق إطفاء (20 إطفائيا و4 سيارات إطفاء) من مدن الضفة الغربية.

ولجأت إسرائيل إلى كل من اليونان وقبرص طلبا للمساعدة، حيث أصدر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، تعليمات بطلب المساعدة الدولية لإطفاء الحرائق المندلعة في جبال القدس.

כבאיות של הרשות הפלשתינית עושות את דרכן לסייע בכיבוי השריפות בהרי ירושלים. תודה על שיתוף הפעולה! מעריכים. pic.twitter.com/rhtsYvGd6c — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 17, 2021

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الإثنين، اندلاع حرائق كبيرة في غابات جبال مدينة القدس، حيث هرعت طائرات وقوات الإطفاء إلى مكان الحرائق، في وقت توجهت الشرطة الإسرائيلية إلى بعض المستوطنات بهدف إجلاء مستوطنيها، بعد وصول النيران إليهم.

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