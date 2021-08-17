اندلاع حريق ضخم في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في بيروت... فيديو

أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، هرعت على الفور فرق الإطفاء إلى المكان، وشرعت في إخماد النيران في المحطة بمنطقة "قصقص" في بيروت.

كل السلامة لاهالي طريق الجديدة وارض جلول وقصقص بعد حريق محول الكهرباء. الكهرباء المقطوعة اصلا. ايامنا في لبنان سوداء. الله يلعن اللي كان سبب كل اللي عايشينو!. pic.twitter.com/0UomJaPlMm — Salman Andary (@salmanonline) August 17, 2021

وأضافت الوكالة بأن الحريق كان خارجيا، غير أن الخوف كان في احتمال امتداد النيران إلى براميل زيت أنزلت حديثا إلى المحطة.

وأكدت الوكالة أنه تمت السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنه لم يتسبب في أعطال كبيرة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن فرق الإطفاء يعملون حاليا على تبريد المكان منعاً لتجدد النيران.

كما نقل عن شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجار في أرجاء المنطقة، التي تقع فيها المحطة، قبل اشتعال النيران.

#بالفيديو

اندلاع حريق كبير في شركة الكهرباء في منطقة قصقص - أرض جلول وفوج الإطفاء يعمل على اطفاء الحريق#لبنان pic.twitter.com/sJJH617Lmc — محمد قاسم (@kassembeirut) August 17, 2021

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن احتمال وجود خسائر بشرية.

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