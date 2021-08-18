العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن ضباط في الحرس الوطني

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بشأن 330 ضابطًا في وزارة الحرس الوطني.

ذكرت " صحيفة سبق " السعودية، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرا ملكيا يقضي بترقية 330 ضابطًا في وزارة الحرس الوطني، من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، ومن رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

وحسب الصحيفة، تم تقليد وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الحارثي، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة الفنية، والعقيد الركن خالد بن هديان البقمي برتبته الجديدة، كما قلّد مساعدو وكلاء الوزارة بالقطاعين الشرقي والغربي، وقادة الوحدات، الضباط المترقين برتبهم الجديدة.

وهنأ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القادة الضباط المترقين، متمنين لهم التوفيق، وفي الوقت ذاته نقلوا لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على هذه الثقة الملكية.

وقالت الصحيفة، إن "الضباط من جهتهم عبروا عن سعادتهم بالثقة الملكية التي ستكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد، موجهين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشرفين".

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