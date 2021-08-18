دولتان عربيتان ضمن منظمي الألعاب العسكرية الدولية 2021 ... ما هو الهدف الرئيسي لها؟

تنطلق بعد أيام فعاليات الدورة السابعة من الألعاب العسكرية الدولية، وستستضيفها دولتان عربيتان.

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن الهدف الرئيسي للألعاب العسكرية الدولية رفع درجة الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.

وبادرت وزارة الدفاع الروسية إلى تنظيم الألعاب العسكرية بغية تطوير تدريب أفراد القوات المسلحة من خلال إشراكهم في المباريات التي تساهم في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم.

وانبثقت الألعاب العسكرية الدولية من سباق الدبابات الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية في عام 2013 وشاركت فيه 4 دول: "روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان. وارتفع عدد المشاركين في سباق الدبابات في عام 2014 إلى 11 دولة. وفي نفس العام تم تنظيم سباق الطائرات. وشهد عام 2015 تنظيم الدورة الأولى من الألعاب العسكرية الدولية التي تضمن برنامجها 13 مسابقة".

وقال وزير الدفاع الروسي عن الألعاب العسكرية الدولية 2021 إن مسابقاتها تستضيفها 11 دولة: روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان والصين وإيران وأوزبكستان والجزائر وفيتنام وصربيا وقطر. وسيتشارك فيها أكثر من 280 فريقا من 43 دولة.