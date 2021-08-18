الحريري يهاجم نصر الله ويؤكد أن "تعطيل ولادة الحكومة كان صناعة إيرانية"

هاجم رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، مؤكدا أن "تعطيل ولادة الحكومة اللبنانية لأكثر من سنة كان صناعة إيرانية بامتياز".

قال الحريري، عبر سلسلة تغريدات على "تويتر"، "استقالتي بعد 17 تشرين صناعة لبنانية بامتياز معروفة الأسباب والظروف والأهداف...أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز".

استقالتي بعد ١٧ تشرين صناعة لبنانية بامتياز معروفة الاسباب والظروف والأهداف. اما تعطيل ولادة الحكومة لاكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة ايرانية بامتياز.

١/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) August 17, 2021

وأضاف الحريري: "المضحك المبكي أن هناك من يريدنا أن نصدق أن النظام السوري يطالبنا بوقف التهريب لأنه يضر بخطته الاقتصادية ولأن التهريب حرام والمهرب خائن للأمانة..ما علينا..لا فائدة من نبش خزانات الماضي لإسقاط أحوال أفغانستان على أوضاع لبنان وقرع طبول الرهان على تحولات خارجية".

ولفت إلى أن "المطلوب هو حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي، وليس استدراج لبنان إلى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم". وتساءل قائلا: "ألم يحن الأوان كي نفهم ؟!".

المطلوب حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي وليس استدراج #لبنان الى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم. ألم يحن الأوان كي نفهم ؟!

٣/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) August 17, 2021

​وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد تحدث عن رفع الدعم عن المحروقات، قائلا: إن "الحل ليس في تقاذف المسؤولية، بل في تأليف حكومة، وأن هناك كثير من اللبنانيين شركاء في المسؤولية"، مضيفا أن "أغلب الشركات تحتكر المحروقات، وتعمل على تخزينها لبيعها في السوق السوداء".

وقال: "أؤكد أننا سنأتي قطعا بالمازوت والبنزين من إيران وفي هذين اليومين سأبلغكم متى"، معتبرا أن "من خزن وباع المحروقات في السوق السوداء خان الأمانة"، كما شدد على أن الفوضى في لبنان يديرها الأمريكان من السفارة الأمريكية، وأن ما يجري اليوم في البلاد هو نفس ما يجري في العراق لأن هناك غرفة واحدة تدير الفوضى.