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    مصدر مسؤول لـ"سبوتنيك": نحو 16 محطة لإنتاج المياه في ولاية الخرطوم تدخل إضرابا عاما

    © REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
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    صرح مصدر مسؤول في هيئة مياه ولاية الخرطوم، بأن العاملين في الهيئة، شرعوا في إضراب عام عن العمل منذ صباح اليوم الأربعاء، بسبب تدني مستوى الأجور التي يتقاضونها من حكومة ولاية الخرطوم.

    الخرطوم - سبوتنيك. وقال مصدر مسؤول في اللجنة التسييرية لنقابة مياه ولاية الخرطوم، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "العاملين في هيئة مياه ولاية الخرطوم دخلوا في إضراب عام عن العمل منذ صباح اليوم الأربعاء، بسبب تدني مستوى الأجور التي يتقاضونها من حكومة ولاية الخرطوم"، مشيرا في ذات الوقت إلى أنهم "قدموا مطالبهم لمسؤولي ولاية الخرطوم عدة مرات خلال العام الجاري".

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    وأضاف المصدر أن "العالمين يشكون من ضعف الرواتب التي لا تتناسب مع مستوى متطلبات الحياة المعيشية اليومية عقب تنفيذ الحكومة الانتقالية رفع الدعم من بعض السلع الاستهلاكية في شهر حزيران/يونيو الماضي".

    وأكد المصدر أن "الإضراب شمل قرابة 16 محطة لإنتاج المياه النظيفة بمدن العاصمة الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري ومدينة امدرمان، وبعض المناطق المجاورة للعاصمة الخرطوم".

    وفي السياق، أكدت اللجنة التسييرية لنقابة مياه ولاية الخرطوم في بيان صدر، يوم أمس الثلاثاء، على الفيس بوك، أن "ممثلين عن اللجنة التسييرية اجتمعت مع بعض المسؤولين بولاية الخرطوم بهدف البدء في إضراب عام عن العمل حتى تحقيق مطالبهم التي تتضمن تحسين الأجور وبيئة العمل".

    وحسب بيان للجنة التسييرية لنقابة مياه ولاية الخرطوم، يوم أمس الثلاثاء، فإن "ممثلين من اللجنة التسييرية لنقابة مياه ولاية الخرطوم اجتمعوا عدة مرات مع مسؤولين بولاية الخرطوم بهدف إعادة صياغة لائحة الأجور بشكل قانوني وإضافة ضوابط الصرف لكن غياب بعض ممثلي وزارة المالية لم يتم إكمال الاجتماع مما تعتبره اللجنة التسييرية نوع من المماطلة والتسويف وعدم الجدية من قبل حكومة ولاية الخرطوم".

    وخلص البيان إلى التأكيد أن "العاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم، سيدخلون في إضراب عام عن العمل صباح الأربعاء، لغاية تحقيق المطالب التي تشمل إجازة اللائحة المالية للهيئة وصرف دعم الأجور".

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