الجزائر تدين هجوما مسلحا أوقع عشرات القتلى في النيجر وتؤكد ضرورة القضاء على الإرهاب

أدانت الجزائر مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال بهجوم مسلح في منطقة تيلابيري غربي النيجر، معربة عن تضامنها الكامل مع النيجر وشعبها في مواجهة الإرهاب.

الجزائر - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن "الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 16 آب/أغسطس 2021، واستهدف قرية في منطقة تيلابيري غربي النيجر قرب مالي، مخلفا عشرات الضحايا بينهم نساء وأطفال".

وشددت الخارجية الجزائرية على أن "هذا الهجوم الجديد، الذي يعكس التكالب الأعمى والمقيت للجماعات الإرهابية على السكان المدنيين العزل، يثبت فشل الإرهابيين ومموليهم، بالنظر لموقف الشعب النيجري الذي يرفضهم بحزم".

وجددت "عزم الجزائر الراسخ على محاربة ظاهرة الإرهاب، والتزامها بدعم جهود أفريقيا والمجتمع الدولي، من أجل القضاء على هذه الآفة التي تشكل تحديا حقيقيا للسلام والأمن في قارتنا والعالم".

وعبرت الخارجية الجزائرية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وجددت تضامنها الكامل مع النيجر حكومة وشعبا".

وقبل نحو يومين قُتل 37 مدنيا على الأقل بينهم 14 طفلا إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون في منطقة تيلابيري غربي النيجر.

وبحسب موقع "ليفينمو نيجر" المحلي، فقد "قام مسلحون مجهولون بالهجوم على قرية "داري دي" 60 كيلومترا من بلدة بانيباجو الواقعة في الجنوب الغربي في منطقة "تيلابيري" غربي النيجر".

وتشهد النيجر منذ بداية العام الجاري، هجمات مسلحة تستهدف مدنيين، فيما لم تعلن أية جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن تلك الهجمات.ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، فقد قُتل أكثر من 420 مدنياً في البلاد هذا العام.