نظام إخلاء مظلي روسي حديث يمكنه تأمين ناطحات السحاب الإماراتية

كجزء من المعرض الجوي الدولي "ماكس 2021" في العاصمة الروسية موسكو، قدمت شركة "Tekhnodinamika" القابضة، وهي جزء من شركة "روستيخ" الحكومية، أحدث نظام مظلات "شانص" تم تصميمه لإجلاء الأشخاص من المباني الشاهقة.

أخبر دميتري غلوشكوف، مدير تصدير معدات المظلات في الشركة، وكالة "سبوتنيك" ما الذي يجعل هذا النظام فريدًا وما هي خطط تصديره التي تم تحديدها بالفعل.

يعتبر نظام "شانص" نظام إخلاء خاص يسمح بالهبوط دون مهارات خاصة من ارتفاع لا يقل عن 9 طوابق (33 مترا). تم إدخال عدد من الحلول المبتكرة في تصميمه، التي تمنع المظلة من الانهيار عند ملامستها للمبنى.

وقال: "أود أن أؤكد أنه لا يوجد منافسين لـ"شانص" في العالم في الوقت الحالي. النظام مثير للاهتمام لأنه مصمم للإخلاء. لدى النظام سرعة عمودية فقط. هذا يعني أنه عند القفز من ناطحة سحاب، فإن الهبوط لن ينتقل من المبنى، بل إلى الأسفل فقط. نظرًا لحقيقة أن المدن الكبرى تتكون من الأسلاك والطرق والبنية التحتية الكثيفة، فمن الخطر ببساطة بناء نظام إخلاء بطريقة أخرى. الآن يتم اختبار النظام داخليًا من قبل الشركة، ونحن نقترحه على وزارة الطوارئ حتى يتمكنوا أيضًا من اختباره واعتباره وسيلة للإنقاذ التقني".

وفقًا للمدير، فإن "شانص" هو نظام إخلاء طارئ أكثر من كونه نظام مظلات قياسي.

وفي حديثه عن توقعات المبيعات والمشترين المحتملين، قال: "نحن نقدم النظام في كل من السوق الروسية وللتصدير أيضا. إنها، أولاً وقبل كل شيء، مهمة في المدن ذات المباني الشاهقة".

وأضاف: "في الوقت نفسه، يتمتع نظام الإخلاء بكل فرصة لدخول سوق دول الشرق الأوسط. يسأل المشترون المحتملون من الشرق الأوسط أسئلة حول شراء "شانص" ومع ذلك، ينتظر الجميع النتائج الأولى لاستخدام نظام إخلاء المظلة في روسيا. الجمهور المستهدف الرئيسي بالنسبة لنا هو البلدان ذات المباني الشاهقة. على سبيل المثال، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دول أخرى في الخليج".