العراق... مديرية الدفاع المدني تستنفر كافة طاقاتها في كربلاء

استنفرت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء العراقية كافة طاقتها، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن خطة تأمين زيارة العاشر من شهر محرم.

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن "مدير عام الدفاع المدني مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة وأشرف على الفرق من سيارات إنقاذ وإطفاء وإسعاف ومعالجة في محيط الضريحين وقرب الفنادق وسرادق العزاء".

وأكد اللواء بوهان على تهيئة واستنفار كافة طاقات المحافظة من كوادر تخصصية وآليات تحسبا لوقوع أي طارئ، لافتا إلى أن "عناصر ال CBRN باشرت مهامها في عمليات التعفير والتعقيم في الطرق المؤدية إلى الضريحين للحد من انتشار فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، يوم 10 أغسطس/آب الجاري، باغتيال مسؤول محلي بارز أثناء قيامه بعمله في هجوم مسلح نفذه أحد المخالفين في محافظة كربلاء وسط العراق.

وحسب المصدر، الذي تحفظ على كشف اسمه، فإن مدير بلدية كربلاء، المهندس عبير سليم، أصيب بثلاث رصاصات في صدره أثناء وجوده في منطقة المعملجي وسط المحافظة.

ولقي المسؤول حتفه إثر الهجوم، الذي وقع أثناء إشرافه على حملة لرفع التجاوزات في الشوارع. كما أكد المصدر أن القوات الأمنية لاحقت منفذ الهجوم المسلح، وألقت القبض على عدد من أبناء المتهم.