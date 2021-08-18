محمد بن راشد يمنح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني في الإمارات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف يوم غد الخميس.