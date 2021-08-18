محمد بن راشد يمنح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني في الإمارات

وقال ابن راشد عبر حسابه على تويتر: "يصادف غداً اليوم العالمي للعمل الإنساني".
يصادف غداً اليوم العالمي للعمل الإنساني..نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من ٣٢٠ مليار درهم مساعدات منذ التأسيس..نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الانسانية على أرضنا..ونعلن منح رواد العمل الانساني في الإمارات الإقامة الذهبية..لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة انسانية وحضارية pic.twitter.com/IRjWoKDpx3— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 18, 2021
وأضاف "نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس ونفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الانسانية على أرضنا".
وتابع "نعلن منح رواد العمل الانساني في الإمارات الإقامة الذهبية".
وأتم قائلا "لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة إنسانية وحضارية".
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