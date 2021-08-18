السيسي يصدق على 5 قوانين جديدة

صدّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على 5 قوانين جديدة.

ونشرت الجريدة الرسمية، موافقة الرئيس السيسي، على عدد من القوانين، اليوم الأربعاء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وجاءت القوانين التي صدّق عليها السيسي، كالتالي: القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

كما وافق الرئيس المصري على القانون رقم 138 لسنة 2021، والخاص بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وصدق السيسي على القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأيضا القانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

كما صدق على القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

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