إعلام: وزير المالية الكويتي يتقدم باستقالته على خلفية قرارات حكومية لخفض المصروفات

قالت وسائل إعلام محلية كويتية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء سينظر في الاستقالة التي قدمها وزير المالية، خليفة حمادة، عقب قرارات حكومية تهدف لخفض المصروفات وسد عجز الموازنة.

القاهرة - سبوتنيك . وقالت صحيفة "الرأي": "يلتئم مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد قليل"، مبينة أن "استقالة مكتوبة من وزير المالية قدمت لرئيس الوزراء".

فيما أوضحت صحيفة "القبس" أن استقالة خليفة جاءت "بعد يومين فقط من إعلان مجلس الوزراء، الاثنين، جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز، وكان أبرزها "تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن العاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق".