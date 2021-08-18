السعودية توجه تحذيرا لمواطنيها في فرنسا

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في منطقة جنوبي فرنسا.

وحذرت السفارة السعودية، في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مواطنيها من حرائق الغابات التي تشهدها تلك المنطقة.

تأمل السفارة من المواطنين الكرام المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var ، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

ولأي طارئ أو استفسار الاتصال بالسفارة على الأرقام المبينة في التغريدة المثبتة — Arabie Saoudite en France (@KSAembassyFRA) August 18, 2021

وأكدت في التغريدة: "تأمل السفارة من المواطنين الكرام المتواجدين بمنطقة جنوب فرنسا أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة le Var".

وطلبت السفارة من مواطنيها "اتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن".

وأشارت السفارة السعودية في بيانها إلى أنه "لأي طارئ أو استفسار الاتصال بالسفارة".

واجتاحت موجات حر شديد أجزاء كثيرة من منطقة البحر المتوسط في الأسابيع الماضية، حيث أثارت حرائق الغابات التي استعرت من إسبانيا وصولا إلى تركيا تساؤلات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض ومدى الاستعداد لمواجهة ذلك.

وحثت السلطات الفرنسية السكان على الابتعاد عن الحريق، الذي شب في قرية جونفارو على بعد نحو 50 كيلومترا غربي بلدة سان تروبيه في منطقة الريفييرا، وكذلك مواقع أقرب إلى الساحل منها لا كروا فالمير وجريمو.

وتحاول طائرات محملة بالمياه و900 من رجال الإطفاء إخماد الحريق الذي بدأ في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي.

وقال مكتب رئيس بلدية فار إن الحريق أتى على 12350 فدانا حتى الآن، بحسب ما نقلت "رويترز"، فيما وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إنه سيزور جونفارو، مضيفا أنه سيتم إرسال أي تعزيزات مطلوبة.