الرئيسان العراقي والصيني يناقشان آفاق التعاون وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

أكد الرئيسان، العراقي برهم صالح والصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، على أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، بجانب دور الشركات الصينية في إعادة إعمار العراق.

وأوضحت الرئاسة العراقية في بيان، أن الرئيسان ناقشا هاتفيا "أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات الصينية في إعمار العراق ومساهمتها في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنفط وبما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وتابع البيان أنه تم "تثمين دور الصين في مساعدة العراق في مواجهة وباء كورونا عبر إرسال اللقاحات والخبراء لمساعدة الكوادر الصحية العراقية".

وبحسب البيان، تناول الاتصال أيضا "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة"، حيث أكد الرئيس برهم صالح "أهمية العمل والتنسيق من أجل نزع فتيل الأزمات وتخفيف توتراتها"، مشيرًا إلى أن "أمن العراق واستقراره وسيادته مرتكزٌ على أمن واستقرار المنطقة".