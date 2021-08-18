عباس يلتقي رئيس المخابرات المصرية في فلسطين... فيديو

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.

وجاءت زيارة رئيس المخابرات المصرية لفلسطين، بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات الأوضاع الفلسطينية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

الرئيس عباس يجتمع مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في رام الله.#فلسطين #مصر pic.twitter.com/eV7RsAMxWj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 18, 2021

وكلف السيسي، الوزير عباس كامل، بزيارة رام الله وتل أبيب لدفع جهود السلام، وذلك في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتي يرعاها رئيس الجمهورية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، يزور القدس، اليوم الأربعاء، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، لبحث تثبيت التهدئة، بعد إطلاق صواريخ الاثنين الماضي من قطاع غزة.

وقالت القناة "13" الإسرائيلية، إن "رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يتوجه اليوم إلى القدس لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بني غانتس، على خلفية إطلاق الصواريخ من غزة، ومحاولة تثبيت اتفاق تهدئة طويلة الأمد".

وأوضحت القناة الإسرائيلية، نقلا عن مصادرها، أن "عباس كامل سيتوجه عقب لقائه بينيت إلى رام الله للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، مؤكدة أنه "لا علاقة بين المحادثات مع المخابرات المصرية ومسألة إدخال الأموال القطرية لغزة".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار فلسطين اليوم عبر موقع سبوتنيك.