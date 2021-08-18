نتنياهو: رفضت الاقتراح الأمريكي بتطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليه تطبيق النموذج الأفغاني على الفلسطينيين.

وأفاد الموقع الإلكتروني "i24 news "، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو ذكر في تدوينة له على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، اتصل به في العام 2013، ليدعوه إلى زيارة سرية لأفغانستان.

وأوضح نتنياهو أن سبب الزيارة يعود إلى محاولة التعرف على كيفية تكوين الولايات المتحدة لقوة عسكرية محلية أفغانية قادرة على محاربة الإرهاب وحدها، وهي رسالة مفادها أن "النموذج الأفغاني" هو نموذج يسعى الجانب الأمريكي إلى تطبيقه على القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أنه رفض العرض الأمريكي، متوقعا أنه بمجرد مغادرة القوات الأمريكي لأفغانستان سينهار كل شيء، زاعما أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ستحوِّل أفغانستان إلى دولة إرهابية تعرض السلام العالمي للخطر.

وأشار نتنياهو إلى أنه توقع النتيجة نفسها في "حال تسليم السيطرة على الوطن للفلسطينيين، لا سمح الله، لن يقيم الفلسطينيون في سنغافورة، سيقيمون دولة إرهابية في الضفة الغربية"، على حد قوله.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن من سبوتنيك.