تبون يجري تغييرات في قيادات القوات والنواحي العسكرية

أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تغييرات في قيادات القوات والنواحي العسكرية في البلاد.

© AP Photo / Toufik Doudou تبون: سنتصدى بقوة لكل من يحاول تقسيم الجزائر والتفرقة بين الجيش والشعب "، مساء اليوم الأربعاء، أنه بحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، وبناء على مرسوم رئاسي، فقد أنهى الرئيس عبد المجيد تبون مهام اللواء محمد بوزوين، بصفته رئيسا لأركان القوات الجوية.

وأنهى الرئيس الجزائري، بموجب مرسوم رئاسي، مهام اللواء عمار زغيمي، بصفته قائدا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، بداية من 15 يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى إنهاء مهام اللواء عبد الحكيم مرغني، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة.

وفي السياق نفسه، عيَّن عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، اللواء أحمد سالمي رئيسا لأركان قيادة القوات الجوية في البلاد، بداية من 16 يوليو الماضي.

سبق أن شدد الرئيس الجزائري، في الثالث عشر من الشهر الجاري، على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لمخططات الفرقة.

وفي خطاب له موجه للأمة، قال الرئيس تبون: "سنتصدى بقوة لكل من يحاول تقسيم الجزائر والتفريق بين مناطقها وهذا الأمر هو الإجرام بحد ذاته"، بحسب موقع "النهار".