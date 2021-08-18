الكويت تقرر إعادة رحلات الطيران إلى 6 دول بينها مصر

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم الأربعاء 18 أغسطس/آب، قرارًا بإعادة رحلات الطيران الجوي إلى 6 دول من بينها مصر.

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تقرر إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسيريلانكا ونبيال.

مجلس الوزراء: إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 18, 2021

​وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة حول العالم، في الأول من يوليو/ تموز الماضي، إثر تعليقها لأسباب صحية متعلقة بمكافحة "كورونا".

وشمل القرار كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا والبوسنة والهرسك وإيطاليا وهولندا والنمسا واليونان وقرغيزستان وسويسرا وألمانيا.

وتحدث المسؤول الكويتي عن بدء الخطوط الكويتية لخطة الرحلات المباشرة إلى أمستردام ونيويورك، يومي 8 و11 سبتمبر/أيلول المقبل.