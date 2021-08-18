وزير الخارجية السعودي يناقش تطورات الأوضاع في أفغانستان مع نظيره الأمريكي

تلقى فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

© AFP 2021 / OZAN KOSE السعودية تعلن إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان ، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأكدت الوكالة السعودية على أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا، وسبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة، كما بحث الاتصال الهاتفي، أيضا، أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.

وأحكمت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قبضتها على أفغانستان؛ تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في أيار/مايو الماضي، وينتهي في أيلول/سبتمبر القادم.

ودخل مقاتلو الحركة، الأحد الماضي، العاصمة كابول، دون أن يواجهوا مقاومة تذكر من القوات الحكومية، خاصة بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد؛ "حقنا للدماء"، على حسب قوله.

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