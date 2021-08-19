سكارليت جوهانسون ترزق بطفلها الثاني

وكتب جوست في صفحته الشخصية على "إنستغرام": "نعم، نعم، رزقنا بطفل، اسمه كوزمو، نحن نحبه كثيرا".

View this post on Instagram A post shared by Colin Jost (@colinjost)

جوست هو الزوج الثالث لـ جوهانسون، حيث تزوجت سابقا من الممثل رايان رينولدز، بعدها تزوجت من الصحفي الفرنسي رومان دورياك، وأنجبت منه ابنتها روز دوروثي.