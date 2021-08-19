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    سعد الحريري

    الحريري يوجه تساؤلا إلى نصر الله بشأن إعلانه وصول سفن وقود إيرانية إلى لبنان

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    أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، اليوم الخميس، أن "حزب الله" يعلم أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها اللبنانيين إلى مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى.

    حسن نصر الله
    © AFP 2021 / STRINGER
    نصر الله يرد على اتهام الحريري ويعلن تحرك سفينة إيرانية محملة بالوقود إلى لبنان
    وتساءل الحريري، في بيان له نقلته مراسلة "سبوتنيك" في بيروت، "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم إعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟". 

    وقال: "يعلم حزب الله أن أساس أزمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والأجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني"، مضيفاً أن اعتبار السفن الإيرانية أراضٍ لبنانية يشكل قمة التفريط بسيادتنا الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو أنه محافظة إيرانية، ونحن بما نمثل على المستوى الوطني والسياسي لن نكون تحت أي ظرفٍ غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم".

    وشدد الحريري، على أن "إيران من تعطل تأليف الحكومة. وإلا كيف تجيز الدولة الإيرانية لنفسها مخالفة القوانين الدولية فتقبل إرسال السفن الى لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية؟"، متسائلا:"هل نحن في دولة تسلم فيها "حزب الله" كل الحقائب الوزارية، من الصحة إلى الاقتصاد إلى الدفاع إلى المرافيء والأشغال العامة، له ساعة يشاء أن يطلب الدواء من إيران، وأن يستدعي السفن الإيرانية المحملة بالمازوت والبنزين وأن يهدد بإدخالها بحراً وبراً وجهاراً نهاراً، رغماً عن السلطات العسكرية والأمنية؟".

    وأضاف:"نعم المواقف التي سمعناها قبل قليل تقول للبنانيين أنهم لا يريدون حكومة، فأي حكومة هذه التي يريدونها أن تفتتح عملها باستقبال السفن الإيرانية والاصطدام مع المجتمع الدولي، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان إلى حكومة تحظى بدعم الأشقاء والأصدقاء".

    وأوضح الحريري، في ختام بيانه، أن "حزب الله" يستطيع أن يحصل على تأشيرة تواطؤ مع العهد، وأن يغطي نفسه بصمت الفريق الرئاسي، لكنه لن يحصل من أكثرية اللبنانيين على إجازة مرور لتسليم لبنان للسطوة الإيرانية"، مؤكدا أن هذه مواقف "ستضاعف من معاناة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية، وتشق الطريق السريع الى جهنم". 

    وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أعلن إبحار أول سفينة من إيران محملة بالمازوت، مهددا أمريكا وإسرائيل قائلا: "هذه السفينة منذ اللحظة التي ستبحر فيها ستصبح أرضا لبنانية"، نافيا اتهام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لإيران بأنها تعرقل تشكيل الحكومة في لبنان.

    وهاحم الحريري، نصر الله، أمس الأربعاء، مؤكدا أن "تعطيل ولادة الحكومة اللبنانية لأكثر من سنة كان صناعة إيرانية بامتياز". وقال الحريري، عبر سلسلة تغريدات على "تويتر"، "استقالتي بعد 17 تشرين صناعة لبنانية بامتياز معروفة الأسباب والظروف والأهداف...أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز".

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