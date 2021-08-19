لافروف: روسيا ترى في زيارة المنقوش رغبة طرابلس في تطوير العلاقات مع موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ترى في زيارة وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية رغبة في تطوير العلاقات مع روسيا.

وقال لافروف مفتتحا الاجتماع مع نظيرته الليبية اليوم في موسكو: "ممتنون لقبولكم زيارة روسيا، ونرى في هذا رغبة القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أولوية مع روسيا الاتحادية، علاقات تقوم على الصداقة والتعاون التقليديين".

يتبع...