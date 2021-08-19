العراق... كربلاء تضع شرطا لدخول المواكب الحسينية

أعلن محافظ كربلاء العراقية، نصيف الخطابي، اليوم الخميس، وضع شرط للسماح بدخول المواكب الحسينية في ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

ونقلت "السومرية نيوز" عن الخطابي قوله بأنه تقرر عدم السماح للمواكب الخدمية الحسينية بالمشاركة في زيارة الأربعين دون تقديم بطاقات التلقيح الصحي من فيروس كورونا.

جاءت تصريحات الخطابي على هامش زيارته إلى مقر القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحشد الشعبي في كربلاء، وأضاف أن "هذا القرار يشمل جميع أعضاء الهيئات والمواكب الحسينية التي تعتزم تقديم الخدمات للزائرين الكرام في ذكرى زيارة أربعينية الأمام الحسين في العشرين من صفر ١٤٤٣ هجري".

ونوه الخطابي بضرورة نشر التوعية الصحية وحث الزائرين على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

استنفرت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء العراقية كافة طاقتها، أمس الأربعاء، وذلك ضمن خطة تأمين زيارة العاشر من شهر محرم.

وصرح مصدر أمني بأن "مدير عام الدفاع المدني مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة وأشرف على الفرق من سيارات إنقاذ وإطفاء وإسعاف ومعالجة في محيط الضريحين وقرب الفنادق وسرادق العزاء".

وأكد اللواء بوهان على تهيئة واستنفار كافة طاقات المحافظة من كوادر تخصصية وآليات تحسبا لوقوع أي طارئ، لافتا إلى أن "عناصر ال CBRN باشرت مهامها في عمليات التعفير والتعقيم في الطرق المؤدية إلى الضريحين للحد من انتشار فيروس كورونا".