صحيفة عبرية تكشف عن مقترح نتنياهو لإسقاط الحكومة الإسرائيلية

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية الحالي، بنيامين نتنياهو، لإسقاط الحكومة في بلاده.

وأفادت الصحيفة أن بعض أحزاب المعارضة الإسرائيلية تحاول صياغة خطوة مهمة بهدف الإطاحة بالحكومة الإسرائيلية الحالية، بزعامة نفتالي بينيت، من خلال التصويت على حجب الثقة عنها، وأن تلك الأحزاب في انتظار التصويت على الميزانية السنوية للبلاد، بهدف استغلالها كفرصة لإسقاط الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك محاولات لدق إسفين داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، والبحث عن معارضين أو متمردين جدد ضد تمرير الميزانية في البلاد، وذلك حتى موعد التصويت عليها، والمقترح في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يعتزم التواصل مع غانتس بهدف تعيين الأخير رئيسا للوزراء، ونتنياهو نائبا للرئيس، وأن بإمكان الاثنين معا تشكيل حكومة تزيد عن 61 عضوا كنيست.

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