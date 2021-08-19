فرنسا تدرج المغرب والجزائر في قائمة البلدان عالية المخاطر بسبب كورونا

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، إدراج المغرب والجزائر، في قائمة البلدان عالية المخاطر بسبب كورونا.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن فرنسا التي تواجه موجة رابعة من الإصابة، أدرجت كلا من المغرب والجزائر، في قائمة البلدان التي تصنفها عالية المخاطر فيما يتعلق بجائحة "كوفيد-19".

وأضافت أن هذه الإجراء سوف يبدأ تنفيذها بداية من يوم السبت المقبل، ويعني أن الوافدين من البلدين سيتعين عليهما الخضوع لإجراءات بروتوكول صارمة قد تشمل عزلا ذاتيا.

وكانت سلطات الصحة الفرنسية، أعلنت أن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، في وحدات الرعاية المركزة، ارتفع أمس الأربعاء ليتجاوز 2000، وذلك لأول مرة منذ 14 يونيو حزيران.

ويسبب انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى، المزيد من الضغوط على المستشفيات.

وانطلقت مسيرتان في العاصمة الفرنسية، باريس، يوم السبت الماضي، رافعة شعارات كثيرة ومختلفة، مثل "فلنحرر فرنسا"، و"احمل تصريحك يا ماكرون وارحل".

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى تظاهر أكثر من 237 ألف شخص في مختلف القطر الفرنسي، الأسبوع الماضي.

وبدأ في فرنسا، الإثنين الماضي، العمل بالتصريح الصحي في معظم الأماكن العامة، حيث يتوجب على المواطنين الفرنسيين إبراز الوثيقة في المطاعم والحانات والمشافي والمسارح ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة، فيما تؤكد تلك الوثيقة الصحية أن الشخص قد تم تلقيحه بالكامل ضد كورونا، أو أنه تعافى من الفيروس حديثا.

وتجتذب التظاهرات والتحركات التي تجوب المدن الفرنسية عائلات ومتظاهرين غير مسيسين، فضلا عن ممرضين أو عناصر إطفاء شاركوا بلباسهم الرسمي، حيث يلومون الحكومة الفرنسية على الاستهانة بالاحتجاجات، فيما ينددون بتقييد "حرياتهم" وبـ"ديكتاتورية صحية".

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