أمير قطر يستقبل وزير خارجية الكويت في الدوحة

يزور وزير الخارجية الكويتي ناصر الصباح، العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية يلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تميم بن حمد، استقبل الصباح، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

وذكرت الوكالة أن ناصر الصباح نقل رسالة أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، إلى أمير دولة قطر، التي أعرب خلالها عن تمنياته لأمير البلاد والشعب القطري بدوام الازدهار والتقدم.

أمير دولة قطر يستقبل وزير الخارجية الكويتي الذي نقل له تحيات وتمنيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباحhttps://t.co/EvNQRbR21P#كونا #الكويت pic.twitter.com/VGHFst1vUS — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 19, 2021

ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى سبل دعمها في كل المجالات.

كما تطرقت مباحثات وزير خارجية الكويت مع أمير قطر، آخر التطورات الإقليمية والدولية.