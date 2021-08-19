الإمارات تدين هجمات "أنصار الله" على المناطق المدنية السعودية

أدانت دولة الإمارات، اليوم الخميس، هجمات جماعة أنصار الله اليمنية على المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بيانا لوزارة الخارجية الإماراتية قالت فيه إنها تعرب عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي "الإرهابية" المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف".

واستنكر البيان مثل هذه الهجمات مؤكدا أن استمرارها "يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، على حد وصف البيان.

وطالبت الخارجية الإماراتية في بيانها المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية.

وشددت الإمارات على تضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة تلك الهجمات، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

واختتم البيان بأن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وفي وقت سابق، دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، أمس الأربعاء، السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في اليمن إلى، ما وصفه باستيعاب درس فشل تجربة الولايات المتحدة في أفغانستان.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، إن "الأموال مهما أنفقت على الجيوش الغازية مصيرها الهزيمة والفشل".

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