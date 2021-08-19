بايدن يعتقد أن الولايات المتحدة تواجه تهديدا من سوريا ودول أخرى أكثر أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تواجه تهديدا من سوريا ودول أخرى أكثر أفغانستان.

جاء ذلك في تصريحات الرئيس الأمريكي لوكالة"إيه بي سي" الأمريكية، حول طريقة التعامل مع حكم طالبان، حيث أكد بايدن أنه ستكون طالبان بوضع ضغوط اقتصادية ودبلوماسية ودولية عليهم لتغيير سلوكهم.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية ستبقى في أفغانستان حتى إجلاء آخر أميركي حتى وإن كان ذلك يعني تمديد عملها إلى ما بعد 31 آب/ أغسطس.

وقال بايدن إنه غير مقتنع أن حركة طالبان قد تغيرت منذ ممارساتها الوحشية مطلع الألفية.

وحول مصير النساء الأفغانيات قال بايدن: "فكرة أننا قادرون على ضمان حقوق النساء حول العالم بالقوة العسكرية ليست عقلانية".

يتبع..