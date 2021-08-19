مصر... السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، 4 قرارات جمهورية جديدة.

وأصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 313 لسنة 2021، بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا محافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين سيارات.

كما أصدر الرئيس المصري، القرار رقم 314 لسنة 2021، بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة مقبرة للمسلمين عليها.

وأصدر السيسي القرار رقم 315 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الرزيقات بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة مشروع مفرخ سمكي.

كما أصدر القرار رقم 316 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة السويس الجديدة).

ونشرت تلك القرارات الأربعة في العدد الجديد من الجريدة الرسمية في مصر، بتاريخ اليوم الخميس.

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