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    مطعم مخصص للعزاب في المملكة العربية السعودية

    وزير سعودي يكشف حجم تكلفة هدر الطعام في المملكة.. تقدر بعشرات المليارات

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
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    أكد عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، اليوم الخميس، أن نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة تصل إلى  40 مليار ريال سنويا.

    ونقلت قناة العربية على موقعها الإلكتروني، ظهر اليوم الخميس، عن الفضلي أن نسبة الفقد والهدر الغذائي في السعودية تخطت أكثر من 33%، وهو ما يزيد عن 40 مليار ريال سنويا، مشددا على ضرورة التوصل إلى آلية ناجعة ذات فعالية عالية لتقليل حجم ما يفقد ويهدر من الغذاء.

    شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019
    © REUTERS / STRINGER
    تضخم في السوق السعودي مع صعود أسعار الغذاء بسبب "القيمة المضافة"

    وحول تلك الآليات، ذكر الوزير السعودي أن محاولة تقليل حجم هدر الطعام يتمثل في تكاتف الجميع حيال التوازن في شراء المواد الغذائية، والتذكير بقيمة الغذاء وحرمة الإسراف، فضلا عن وجوب رفع مستوى الوعي لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء، بدعوى الحد من آثار هذا الفقد والهدر على الصحة والبيئة والاقتصاد في المملكة.

    وأوضح عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن الحملة التوعوية ستساعد على تحقيق أهداف المملكة في الاستغلال الأفضل للموارد الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى المحافظة على ما تحقق من إنجازات في مجال الأمن الغذائي.

    وضمن مبادرات التحول الوطني في السعودية، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الحد من فقد وهدر الغذاء، وقع محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد الفارس، أمس الأربعاء، على عقد تنفيذ تلك الحملة التوعوية، مؤكدا أن تقليل هذا الهدر يأتي من خلال مسارات متعددة منها الحملات التوعوية.

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