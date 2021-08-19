المغرب يسجل أرقاما غير مسبوقة في عدد الإصابات والوفيات بكورونا

سجل المغرب أرقاما غير مسبوقة منذ بداية جائحة كورونا، في عدد الإصابات والوفيات، مع توقعات بارتفاع أكبر، مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وأفادت صحيفة "هسبريس "، صباح اليوم الخميس، بأن هناك ارتفاع واضح في ارتفاع نسبة الحالات الحرجة والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مسجلة أرقاما قياسية، ربما تزيد مع بداية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، حتى الآن، ليس من الواضح أو المعروف وصول ذروة الموجة الحالية من جائحة كورونا إلى المملكة أم لا، خاصة مع ارتفاع قياسي لأعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في المغرب.

ونقلت الصحيفة على لسان الاختصاصي في علم الفيروسات مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مصطفى الناجي، أن أرقام الإصابات الجديدة بفيروس كورونا شهدت ارتفاعا كبيرا على مدى الأيام الماضية، وإن شهدت استقرارا طفيفا، في الوقت الحالي.

وطالب الناجي بوجوب الإسراع بوتيرة التلقيح في المملكة، وضرورة الإلتزام بالتدابير الإحترازية، محذرا من تدهور الأوضاع في المغرب.

وأوضح سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية المغربية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن الوضع في المملكة مقلق جدا، محذرا من إمكانية انهيار المنظومة الصحية المغربية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، خاصة في بعض المدن الرئيسة، مثل الدار البيضاء ومراكش.

وسجلت الحالات الحرجة في المغرب ارتفاعا قياسيا، حيث بلغت 1946 حالة (زائد 126 في المائة)، خلال الأسبوعين الماضيين.

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