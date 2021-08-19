الرئاسة اللبنانية: عون مستمر في التعاطي مع ميقاتي بانفتاح وإيجابية

ذكر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس ميشال عون، ما زال مستمرا في التعاطي مع الرئيس المكلف، نجيب ميقاتي، بانفتاح وإيجابية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الخميس، عن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، أن الرئيس عون التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع ميقاتي بالنقاط التي تم الاتفاق عليها منذ اللقاء الأول، وهي النقاط المتفق عليها مع الجميع سابقا كأساس لتشكيل الحكومة.

رئاسة الجمهورية: عون مستمر في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابية مع الرئيس المكلف

وهو قدم ويقدم كل التسهيلات اللازمة من دون التوقف عند حقيبة او اسم



https://t.co/MdzNytfmJ7 — National News Agency (@NNALeb) August 19, 2021

ومن بين تلك النقاط، الشروط الواجب توافرها أو المعايير في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والكتل، بعدالة ومساواة، بحسب ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وما يفرضه الدستور والميثاق في البلاد.

ونفى المكتب الإعلامي في بيان مطول له طلب الرئيس اللبناني تسعة أو عشرة وزراء، حيث لم يطلب ميشال عون الثلث المعطل، وهو يدرك هذا الأمر من خلال المحادثات مع ميقاتي.

وشدد البيان على أن ميشال عون لم يقدم إلى ميقاتي أي اسم حزبي لتولي حقيبة وزارية أو أكثر، وكل الأسماء التي تم عرضها تتمتع بالخبرة والكفاءة المناسبة للوزارات المرشحة لها، موضحا أن عون يتعاطى مع الرئيس المكلف بانفتاح كامل وإيجابية.

ولفت البيان الإعلامي للرئاسة اللبنانية إلى أن الرئيس ميشال عون يريد تأمين ولادة حكومة جديدة يرضى عنها اللبنانيون، وتلاقي دعم المجتمع الدولي، في آن واحد، حيث قدم لنجيب ميقاتي كل التسهيلات الممكنة دون التوقف عند حقيبة أو اسم.

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