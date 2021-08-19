أشتية يبحث مع المنسق الأممي لعملية السلام المستجدات السياسية والاقتصادية

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

رام الله - سبوتنيك. وخلال اللقاء تم التباحث حول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية ورفع مستوى تنسيق الجهود فيما يخص العمل الإنساني لمؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.

وثمن أشتية كافة جهود مؤسسات الأمم المتحدة في تقديم الدعم وتنفيذ المشاريع التنموية في كافة الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي تخدم مخيمات اللجوء في فلسطين ودول الشتات.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أهمية أن تمر المساعدات المقدمة لفلسطين كافة عبر عنوان واحد وهو السلطة الوطنية، مشددا على أن مؤسسات الأمم المتحدة شريكة ومكملة لجهود الحكومة، وليست بديلة عنها في تقديم الخدمات.

كما طالب أشتية، المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون والشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة معها، ووقف سياستها المتمثلة بتعزيز التوسع الاستيطاني وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، واستمرار عزل وتهويد القدس، الأمر الذي يهدد حل الدولتين بالتلاشي.

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