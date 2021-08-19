وزير التعليم المصري يعلن نظام العام الدراسي الجديد

أعلن وزير التعليم المصري الدكتور، طارق شوقي، نظام الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، قال شوقي إن،

"الدراسة ستكون بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب والسادة المعلمين والإداريين مع تفعيل الحضور والغياب".

وقال الوزير إن "المصادر الرقمية والأونلاين ستكون مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء".

وكانت وزارة التعليم المصرية ، قد أصدرت أمس الأربعاء، قرارا بعدم السماح للمدرسين والموظفين والعمال بدخول مقر العمل سواء في المدارس الحكومية والخاصة والدولية عند بدء العام الدراسي إلا بعد أخذ اللقاح.

وأكدت أنه لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس حتي يتسني بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار فيروس كورونا.

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