تسجيل
21:39 GMT19 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021

    "الإمارات وتركيا"... هل تجاوز الجانبان خلافات الماضي؟

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048969529_0:122:3276:1964_1200x675_80_0_0_eb0708fe1d95b4faf3e286af337e2b3f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108191049888320-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%9F/

    مرحلة جديدة في العلاقات بين الإمارات وتركيا تم تدشينها على لسان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب لقاء مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، في أنقرة، حيث تعد تلك التصريحات تحولا كبيرا في توجهات الجانبين نحو قضايا المنطقة.

    ما سر التحولات والتغييرات في توجهات كل من أبو ظبي وأنقرة.. وتأثيرها على باقي ملفات المنطقة؟

    رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بيروت، لبنان 7 أبري ل2021
    © AP Photo / Hassan Ammar
    الحريري: تركيا والأردن والإمارات يقدمون الدعم للبنان بعد انفجار عكار

    بداية يقول الأكاديمي الإماراتي، الدكتور عبد الرحمن الطريفي: "في رأيي أن الإمارات وتركيا تسيران في المسار الصحيح، فلابد أن يكون هناك نوعا من التوازن لأن الخطر الإيراني يداهم في منطقة مجلس التعاون الخليجي، لذا فمن الضروري أن يكون هناك تنسيق وتعاون فيما بين تركيا والإمارات والسعودية وقطر والبحرين".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تركيا الآن لديها استثمارات كبيرة في المنطقة، في نفس الوقت تبحث الإمارات عن استثمارات جديدة بعد أن بدأت في التعافي من كورونا، بدأت بحالة من الزخم في جذب الاستثمارات العالمية، وتركيا في الوقت الراهن من الدول المتقدمة والمتطورة، وهى أيضا بوابة أوروبا ولها استثمارات وعلاقات قوية مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول الغرب، كل تلك المناطق جاذبة للاستثمار".

    وتابع الطريفي: "عندما انخفضت أسعار النفط، بدأت الإمارات تبحث عن موارد جديدة لتنويع مصادر الدخل، ووصل حجم الاستثمارات والسيولة في أبو ظبي وحدها إلى أرقام ضخمة، برأيي الآن الإمارات تسير بالطريق الصحيح في كل مناحي الحياة والاستثمارات، وقد اتخذت العديد من التسهيلات والإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي، من بينها الإقامات الذهبية التي منحت للرواد في المجالات المختلفة، كما أن عملية التملك للشركات الأجنبية داخل الإمارات وصلت إلى مائة بالمئة، الأمر الذي شكل عامل جذب آخر للاستثمارات".

    وأشار الأكاديمي الإماراتي إلى أن: "الاقتصاد ومنذ فترة طويلة بالإضافة إلى السياسة والقوة العسكرية هى محركات جيدة، لكن تحول الاقتصاد الآن إلى عصب الحياة، لذا يجب أن تستفيد المنطقة العربية من عملية التكامل الاقتصادي الذي نسعى إليه جميعا، حيث أن ذهاب الإمارات والسعودية باستثمارات كبيرة في مصر هى مطلب للجميع، والآن ذهاب الإمارات والسعودية إلى تركيا هو في صالح الدول الثلاث وشعوبها، ولا ننسى أن تركيا دولة قوية اقتصاديا وعسكريا ولديها تعداد سكاني كبير، فهى يمكن أن تشكل عامل استقرار في المنطقة".

    تطورات إيجابية

    وعلى الجانب الآخر يرى المحلل السياسي التركي، دانيال عبد الفتاح، أن تركيا دائما تتحدث عن أنها تبحث عن وسائل وطرق لإعادة العلاقات مع الإمارات، وذكر ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية جاويش أوغلو بأن هناك مساعي لإعادة العلاقات بين البلدين إلى نصابها، كما كانت هناك تصريحات من أنقرة تتحدث عن المصالح الاقتصادية وأنها لن تبعد كثيرا عن دول الخليج، وكانت العلاقة بين الجانبين قد بدأت بالتحسن بين أنقرة والرياض، بعد التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الرئيس التركي والتي أعلن فيها اعتراف تركيا بالمحكمة التي شكلتها الرياض لقتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    وأضاف لـ"سبوتنيك": "كل هذا يأتي ضمن التطورات الإيجابية على الأرض، لكن عودة العلاقة مع الإمارات كانت هى الأصعب في مسار العلاقات الخليجية مع تركيا، والآن التوجه من جانب أنقرة نحو إعادة العلاقات الاقتصادية والبدء في مشاريع ذات فائدة على الطرفين، ومن الناحية الاستراتيجية شعرت تركيا بأن هناك نوع من التباعد في وجهات النظر بين أبو ظبي والرياض".

    وتابع: لا حظت أيضا أن هناك مشكلة في العمل على مشاريع اقتصادية تتبناها السعودية وتبعد الأنظار والمستثمرين عن العمل مع الإمارات، لذا تريد تركيا أن تلعب على الحبلين الإماراتي من جهة والسعودي من الجهة الأخرى، لكي يتحقق التوازن المطلوب ولكي تكسر أنقرة العزلة عن نفسها بعدما وقع ما تسميه أنقرة "الانقلاب العسكري" الذي وقع في القاهرة في العام 2013.

    الإمارات وإسرائيل

    واعتبر عبد الفتاح أن، عودة كل تلك العلاقات مرتبط بالتقارب بين الإمارات وإسرائيل وما حدث من تطبيع، هذا كله كان ضمن برنامج وخطة عمل نفذتها أنقرة مع واشنطن بالتعاون مع تل أبيب لإعادة التوازن في العلاقات وكسر العزلة عن أنقرة بمساعدة إسرائيل.

    وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال التوقيع على اتفاق السلام في البيت الأبيض
    © REUTERS / TOM BRENNER
    إسرائيل تحذر من استهداف مواطنيها ومصالحها في البحرين والإمارات وتركيا

    وأشار إلى أن: "تلك الأمور مرتبطة بالرؤية الأمريكية، فعندما قرر بايدن أن تكون لأنقرة عودة إلى العلاقات الطبيعية في المنطقة، كانت قبلها تحت المظلة الأمريكية الإسرائيلية، هذا الذي اكتشفه الجانب التركي، الذي علم أن العلاقات ربما ستكون في هذا الإطار، وما طرح في عدة مؤتمرات واللقاءات بين بايدن وبوتين وأردوغان، كانت التلميحات بأن العلاقة يمكن أن تعود ولكن وفق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى الدور الجديد الذي ستلعبه أنقرة في مجريات الأحداث". 

    وأوضح المحلل السياسي، أن التطورات في أفغانستان والملف الأفريقي والعلاقة التركية مع قبرص والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مجمل العمل في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، في كل ما سبق نجد أن هناك أدوار وتأثير لتركيا، هذا بالإضافة إلى العراق وإيران وسوريا وليبيا ولبنان، لذا نجد أن هناك عمليات إعادة تموضع وفق مصالح دولية مشتركة.

    وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عقب اجتماع بأنقرة مع مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان إن تركيا والإمارات حققتا تقدما في علاقاتهما.

    وأكد وجود اتصالات استخبارية بين أنقرة وأبو ظبي، وأن الإمارات ستوسع استثماراتها في تركيا.

    يذكر أن العلاقات بين تركيا والإمارات وصلت العام الماضي إلى حد التهديد بسحب السفير التركي من أبو ظبي أو تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، ردا على اتفاق السلام الذي وقعته الإمارات مع إسرائيل.

    وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين، عقب صلاة الجمعة العام الماضي: "طلبنا من وزير خارجيتنا بحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي أو حتى سحب السفير التركي، لأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ولا يمكننا التخلي عن فلسطين"، لأنه "من غير الممكن تقبل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات"، حسب قوله.

    انظر أيضا:

    الإمارات: تركيا تواصل تهديد أمن الملاحة في البحر المتوسط
    تطورات توحي بأن السعودية تقترب من صفحة جديدة مع قطر وتركيا... ما موقف الإمارات؟
    ما بعد حوار القاهرة... تركيا نحو محطة جديدة مع الإمارات والسعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفغان يتسلقون طائرة في مطار كابول
    انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    مملكة المعادن.. ثروات أفغانستان
    ثروات أفغانستان المخبأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك