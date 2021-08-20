اندلاع حريق داخل إحدى المكتبات الهامة بجامعة بغداد... صور وفيديو

اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، داخل إحدى المكتبات الرئيسية والتي تحتوي على كتب ومخطوطات وبحوث ودراسات ثمينة بجامعة بغداد.

وحسب بيان مديرية الدفاع المدني العراقي، اندلع الحريق داخل المكتبة الرئيسية في الطابق الثاني لمبنى كلية التربية الرياضية داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية.

وأضاف البيان أن "رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق واحتواء النيران وانقاذ المكتبة وكتبها الثمينة ومخطوطاتها والبحوث والدراسات وما تحتوي من أثاث بوقت قياس، قلل الخسائر المادية إلى أدنى حد ممكن".

حدث قبل قليل..



فرق الدفاع المدني تنقذ مكتبة مهمة داخل جامعة بغداد قبل ان تصبح رماد pic.twitter.com/zTrGszwV6f — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 20, 2021

وأثنى البيان على كفاءة ومهنية رجال الإطفاء في إخماد النيران وإنقاذ المكتبة دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

كما أكد البيان فتح تحقيق في الحادث لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملاباساته.