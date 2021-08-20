فريق روسي يجتاز مضمار مسابقة الجيش في قطر خلال التدريبات

يستعد الفريق الروسي التحضيرات للمشاركة في مسابقة ألعاب الجيش الدولية بين المتخصصين والمقامة في قطر.

خلال المشاركة سيظهر الجنود مهارات القيادة القصوى والتسارع والكبح في حالات الطوارئ وكذلك إطلاق النار.

وبعد ذلك سيحصل المشاركون في التدريب على تمرين لتقديم المساعدة الطبية وإطفاء حريق نشأ نتيجة حادث مروري.

وستقام الأحداث الرئيسية في قاعدة الشرطة العسكرية للقوات المسلحة لدولة قطر، التي تقع في ضواحي العاصمة الدوحة. وفقا لموقع وزارة الدفاع الروسية.

وتستضيف قطر لأول مرة مسابقة مفتشي المرور العسكريين "دورية الطرق" للألعاب الدولية للجيش للفترة من 22 إلى 26 أغسطس/ آب الجاري .

وفي صعيد منفصل وصل للمرة الأولى مدربين الكلاب إلى الجزائر للمشاركة في المسابقة الدولية للمدربين الكلاب "الصديق الحقيقي" في إطار المباريات الحربية "أرمي - 2021".

ويمثل القوات المسلحة الروسية في المرحلة الدولية من المسابقة، مدربين الكلاب من قبل فريق وطني مؤلف من كلا الجنسين.

وتنطلق المرحلة الدولية من مسابقة مدربين الكلاب "الصديق الحقيقي" في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس 2021.