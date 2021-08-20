الصحة المصرية تصدر تعليمات جديدة بشأن تطعيم المسافرين

وتنص التعليمات التي أصدرتها الوزارة، على أنه إذا كان المواطن مسجلا بياناته على منظومة تلقى لقاح كورونا، ولم يتلق أي من الجرعتين ويريد التحويل إلى قائمة المسافرين يقوم المواطن بعمل تحويل للطلب إلى مراكز المسافرين عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل، وعمل متابعة لحالة الطلب وإدخال البيانات والضغط على زر تحويل السفر، واختيار المكان المراد التحويل إليه، بحسب موقع "مصراوي".

وأضافت التعليمات الجديدة أنه في حالة استلام المواطن لرسالة تفيد بتحويله لمكان غير أماكن المسافرين ويريد التحويل لأماكن المسافرين فيكون عليه الانتظار لمدة 72 ساعة قبل الدخول والتحويل لمراكز المسافرين، أو عن طريق الاتصال على الخط الساخن 15335 لطلب تحويله إلى قائمة المسافرين وينتظر رسالة بالتوجه إلى مركز تطعيم المسافرين بالموعد المحدد لتقلى لقاح كورونا ، أو التوجه لمركز تطعيم المسافرين وسيتم تحويله للتطعيم بالمركز شرط ألا يكون قد حصل على أي جرعات سابقة.

وتطرقت التعليمات إلى من تلقى الجرعة الأولى من لقاح (استرازينيكا) ومر عليها أكثر من شهر، حيث ينبغي عليه التوجه إلى مركز معلومات المديرية بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم لتقديم موعد الجرعة الثانية بشرط أن يكون معه ما يفيد بموعد السفر، أما إذا كان المسافر قد تلقى الجرعتين الأولى والثانية غير متاح له حاليا تلقى لقاح أخر.

وينبغي على المواطن تسجيل بياناته على المنظومة الخاصة بتسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا ويختار مركز المسافرين ليتلقى رسالة برقم التسجيل المكون من 20 رقم، وينتظر رسالة أخرى بالتوجه إلى مركز تطعيم المسافرين بالموعد المحدد لتقتلى لقاح كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط لمن حصل على جرعة أولى من اللقاح أخذ الجرعة الثانية بنفس مكان تلقى اللقاح بالجرعة الأولى ولا يمكن تغيرها، كما أن الجرعة الثانية متاحة للمواطن لمدة 6 أيام بعد التاريخ المحدد لها، وفي حالة فوات المدة المحددة بدون تلقى الجرعة الثانية ولا يوجد ما يفيد بإصابته بمرض كورونا فأصبح غير مستحق لتلقيها .

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