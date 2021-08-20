سفير مصر بموسكو: المرحلة التالية من عودة السياح الروس تبدأ في 27 أغسطس

أعلن سفير مصر في موسكو، إيهاب نصر، اليوم الجمعة، أن المرحلة التالية من عودة السياح الروس إلى المنتجعات المصرية، ستبدأ اعتباراً من 27 آب/أغسطس الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وقال نصر، خلال مؤتمر صحفي في مبنى وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا": "نحن في مصر نرحب ترحيبا حارا بعودة السياح الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ".

وأضاف "هذا مهم جدا للمقيمين ومنظمي الأعمال ولحركة التجارة بين البلدين وللجميع".

وأوضح "نحن نستعد للمرحلة التالية التي تبدأ من27 أغسطس، حيث سيكون هناك 30 رحلة من موسكو إلى شرم الشيخ، و30 رحلة إلى الغردقة، بواقع 60 رحلة أسبوعيا".

وأشار إلى أن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين سيدفع إلى تطوير العلاقات بين القاهرة وموسكو، كما أنه مهم لاقتصادات البلدين، لأن السياحة تخلق فرص عمل جديدة. ووفقا له، ستكون حركة الطيران بين البلدين يومية.

وكانت روسيا، قد أعلنت في وقت سابق، استئناف الرحلات الجوية إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ، اعتبارا من 9 آب/أغسطس الجاري، بمعدل 5 رحلات أسبوعيا لكل مسار.

وتوقف الطيران المباشر بين مصر وروسيا، في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية كانت تقلع من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة، عام 2018؛ لكن قرار توقف رحلات الطيران العارض (شارتر)، من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، ظل ساريا، حتى استكمال مجموعة من الاشتراطات الأمنية، التي طلبتها موسكو.

يذكر أنه قبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل سنويا ملايين السياح الروس؛ وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر عام 2015، نحو 2.3 مليون سائح من روسيا.

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