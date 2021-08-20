رسالة من سوريا إلى مجلس الأمن بعد الاعتداءات الإسرائيلية

وجهت سوريا، اليوم الجمعة 20 أغسطس/ آب، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بعد الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد.

دمشق – سبوتنيك. وطالبت دمشق الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما، لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا.

وقالت الخارجية السورية، في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية للأنباء "سانا": "طالبت الخارجية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية، لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا، وأن يفرضا على الاحتلال الإسرائيلي احترام القرارات المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلته عن إرهابه وجرائمه".

وأضافت بقولها إن "العدوان الإسرائيلي الغادر يأتي في إطار تبادل فاضح للأدوار بين كل الأطراف المتورطة في سفك الدم السوري، ويهدف إلى رفع معنويات الإرهابيين في المناطق التي تحتلها القوات الأميركية وقوات النظام التركي والأدوات الإرهابية في درعا البلد".

واستمرت بقولها "الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية لن تنجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش العربي السوري وحلفائه ولن تثنيهم عن هزيمة تنظيمي داعش وجبهة النصرة [الإرهابيان المحظوران في روسيا] وباقي المجموعات الإرهابية شريكة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في الإرهاب".

وصرح مصدر عسكري سوري، يوم أمس الخميس، أنه "حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".