القوات القطرية تنتشر سريعا بعد تطورات خطيرة هزت المنطقة... فيديو

نشر حساب "نبض الأخبار" لإذاعة قطر على "تويتر"، لحظات تظهر انتشار القوات القطرية للمشاركة في عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمواطنين من أفغانستان.

وأظهر الفيديو تأمين القوات القطرية لمحيط عملية الإجلاء ومساعدة العالقين في مطار كابل بالعاصمة الأفغانية.

#فيديو| القوات القطرية تساهم في عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمواطنين من #أفغانستان.#نبض_الاخبار pic.twitter.com/EehlRSxAci — نبض الأخبار (@rqnewsroom) August 20, 2021

وكانت قطر أكدت في بيان لوزارة الخارجية ضرورة العمل عاجلًا على انتقال سلمي للسلطة يُمهّد لتسوية سياسية شاملة تستوعب جميع الأطراف الأفغانيّة وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدّد البيان على ضرورة ضمان سلامة المدنيين في الأراضي الأفغانيّة.

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وجدّدت قطر التزامَها "بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإحلال السلام الدائم في أفغانستان بما يحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتطور".

ودخل مقاتلو الحركة، الأحد الماضي، العاصمة كابل، دون أن يواجهوا مقاومة تذكر من القوات الحكومية، خاصة بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد؛ "حقنا للدماء"، على حسب قوله.

ومع دخول مقاتلي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابل، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.