الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب كوكايين داخل أحشاء مسافرين... صور

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، تهريب 2.6 كيلوغرام من الكوكايين، داخل أحشاء مسافرين.

وأفادت الهيئة في بيان لها، بأن رجال الجمارك، عثروا على الكوكايين مخبأ داخل أحشاء 6 مسافرين قدموا إلى المملكة العربية السعودية عبر المطار، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

#ارقد_وآمن I إحباط محاولة تهريب كمية من "الكوكايين" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بلغت أكثر من (2.6) كيلوجرام، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء (6) مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

🔗| https://t.co/8kRRK2kHLv#زاتكا pic.twitter.com/Abf93j6yOu — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 20, 2021

وقال البيان إنه تم العثور على المخدرات، عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي، حيث اشتبه المفتش الجمركي بعدد 6 من ركاب الرحلة.

وأضاف البيان أنه بتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحص المشتبه بهم، عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبينت إيجابية الفحص، وعُثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه 244 كبسولة، تحتوي جميعها على 2.685 كيلوجرام من "الكوكايين".

وأشارت البيان إلى أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، ومن ذلك محاولة إدخال المخدرات بإخفائها داخل الأحشاء، إلا أن الهيئة تقف عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة".

وأكد البيان أن الهيئة "تسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك تحقيقا لأهم مرتكزاتها ومسؤولياتها المتمثلة في حماية الوطن ومقدراته من هذه الآفات".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر موقع سبوتنيك.