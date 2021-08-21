زيدان يتبرع بـ2 مليون يورو لضحايا الحرائق في الجزائر

تبرع النجم زين الدين زيدان بمبلغ 2 مليون يورو لفائدة المتضررين من الحرائق، التي اجتاحت الجزائر الأسبوع الماضي.

وأكدت صحيفة "أونز مونديال" الفرنسية، أن الدولي الفرنسي السابق، سيرسل المساعدة المالية، المقدرة بـ 2 مليون يورور عبر مؤسسة خيرية.

وبهذه المبادرة يكون النجم زين الدين زيدان، قد عبّر عن تمسكه بأصوله الجزائرية، وفي نفس الوقت تأثره الكبير، بالمحنة التي شهدتها الجزائر، جراء الحرائق المهولة، التي عرفتها منطقة القبائل، ومناطق أخرى من الوطن.

هذا واجتاحت حرائق الغابات الجزائر هذا الشهر ووصفت بأنها الأشرس، التي تشهدها البلاد وتسببت في أضرار وسقوط ضحايا في عدة محافظات خاصة تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي العاصمة.